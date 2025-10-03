Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

03 жовтня 2025, 09:28

Безпілотники атакували хімзавод у Пермському краї Росії

Дрони атакували завод Уралхім у Пермському краї РФ. Фото з місцевих пабліків Дрони атакували завод Уралхім у Пермському краї РФ. Фото з місцевих пабліків

У ніч проти 3 жовтня дрони атакували завод «Азот» АТ ОХК Уралхім у місті Березники у Пермському краї Росії. Про це повідомив губернатор Пермського краю Дмитро Махонін.

За його словами, на заводі через атаку дронів була «короткочасна зупинка технологічного циклу», проте зараз підприємство працює у штатному режимі.

«Про ситуацію у Березниках. За уточненою інформацією, вночі було здійснено атаку ворожих БпЛА... На “Азоті” була короткочасна зупинка технологічного циклу, зараз підприємство працює у штатному режимі. Загроз екологічної ситуації немає, безпеці мешканців нічого не загрожує. На місці продовжують працювати фахівці екстрених служб, розгорнуто оперативний штаб», — сказав Махонін.

За словами губернатора, внаслідок атаки постраждав двоквартирний житловий будинок, але обійшлося без жертв.

Довідка: «Азот» АТ ОХК Уралхім є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та єдиним постачальником низки хімічних продуктів: вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію. Завод випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які мають подвійне призначення — використовуються у сільському господарстві та при виробництві вибухових речовин.

Росія Атака БПЛА завод Пермський край
