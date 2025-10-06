У ракетах і дронах РФ знайшли деталі із США, Китаю та Європи

Під час масованого комбінованого удару по Україні, 5 жовтня, Росія застосувала 549 засобів ураження, у складі яких було 102 785 іноземних компонентів.

Ці деталі зроблено компаніями із США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

У запущених ударних дронах нарахували близько 100 688 іноземних деталей, у ракетах «іскандер» — приблизно 1 500, у «кинджалах» — 192, а «калібрах» — 405.



Зеленський уточнив, що американські компанії виготовляють конвертери для ракет Х-101 і дронів Shahed/Geran, матриці для цих безпілотників і ракет «кинджал», аналогово-цифрові перетворювачі, а також мікроелектроніку для ракетних систем.



За даними України, не менше 50 елементів мікросхем у кожному «шахеді» виготовлено у Китаї та на Тайвані. Мікроконтролери для безпілотників надходять із Швейцарії, мікрокомп'ютери для керування польотом — із Великої Британії.

Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, сполучні роз'єми — у Німеччині. Крім того, Росія використовує процесори з Нідерландів, а також сервоприводи та підшипники південнокорейського виробництва.



Україна, за словами президента, готує новий пакет санкцій проти тих, хто допомагає Росії та підтримує її військову машину. Київ передав міжнародним партнерам пропозиції щодо обмеження каналів постачання.

Нагадаємо, український цивільний літак Ан-28, переобладнаний на «мисливця на шахедів» збив уже 70 цілей.