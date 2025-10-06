ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри

Удар по станції РЕБ «Житель» на Луганщині. Фото: кадр із відео

Оператори дронів 412-го полку ЗСУ у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» у Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.



Станція «Житель» – складна та багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, може глушити наземний радіозв'язок на дальності до 25 кілометрів, зв'язок на літальних апаратах – до 50. Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їх розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв'язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв'язку. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких систем.

