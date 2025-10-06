Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри

06 жовтня 2025, 21:30

ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри

Удар по станції РЕБ «Житель» на Луганщині. Фото: кадр із відео Удар по станції РЕБ «Житель» на Луганщині. Фото: кадр із відео

Оператори дронів 412-го полку ЗСУ у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» у Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.

Станція «Житель» – складна та багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, може глушити наземний радіозв'язок на дальності до 25 кілометрів, зв'язок на літальних апаратах – до 50. Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їх розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв'язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв'язку. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких систем.

Нагадаємо, що українські війська відбили штурм міста Костянтинівка Донецької області, російська армія втратила важку бронетехніку.

ТЕГИ

Місця
Луганська область
Організації
ЗСУ ДПСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Дрони РЕБ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
усі новини
22:56
Сили оборони України відбили штурм армії РФ у Часовому Яру: знищені бронетехніка та мотоцикли окупантів
22:18
Українська армія вдарила по російських системах ППО в окупованому Криму
21:30
ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри
20:54
Війська Росії обстріляли Костянтинівку: у місті пошкоджені багатоповерхівки та є поранені
20:37
Українські війська відбили штурм Костянтинівки: російська армія втратила важку бронетехніку
19:38
Російська армія атакувала Херсон та Чорнобаївку: поранені 13 людей, серед них дитина
19:18
ЗСУ просунулися вздовж залізниці під Лиманом – ISW
18:56
Російські війська поранили голову та секретаря громади у Харківській області
18:10
На Покровському напрямі Сили оборони вперше знищили наземний російський роботизований комплекс
18:07
Армія РФ зруйнувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: знищені посилки на понад мільйон гривень
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
16:54
Росія знову вдарила по енергетиці Донеччини: регіон частково без світла
16:47
ОСУВ «Дніпро», яке відповідало за напрямки фронту на Донбасі, ліквідували: у ЗСУ назвали причину
16:22
ЗСУ знищили близько 500 російських окупантів за тиждень на Добропільському напрямку
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
15:44
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області РФ вдарили ракети: без тепла залишилися більше половини жителів міста
15:30
УП: Сирський ліквідував оперативно-стратегічну групу «Дніпро» — функції передані корпусам
15:15
AASM Hammer знищила укриття російських штурмовиків
15:02
Через «коротку» комендантську годину у Дружківці змінилися графіки роботи магазинів та поштових відділень
14:34
Рятувальники показали наслідки удару дрона по пологовому будинку в Сумах
усі новини
ВІДЕО
Удар по російській бронетехніці у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Сили оборони України відбили штурм армії РФ у Часовому Яру: знищені бронетехніка та мотоцикли окупантів
06 жовтня, 22:56
Удар по станції РЕБ «Житель» на Луганщині. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри
06 жовтня, 21:30
Російська бронетехніка під Костянтинівкою. Фото: кадр із відео Українські війська відбили штурм Костянтинівки: російська армія втратила важку бронетехніку
06 жовтня, 20:37
Під Покровськом українські захисники вперше знищили російський наземний роботизований комплекс. Фото: скриншот На Покровському напрямі Сили оборони вперше знищили наземний російський роботизований комплекс
06 жовтня, 18:10
Наслідки скидання AASM Hammer на укриття окупантів. AASM Hammer знищила укриття російських штурмовиків
06 жовтня, 15:15
Пошкоджений дах перинатального центру у Сумах. Рятувальники показали наслідки удару дрона по пологовому будинку в Сумах
06 жовтня, 14:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір