ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця, який воював за Росію

Полонений 22-річний індієць Маджоті.

Сили оборони України взяли в полон 22-річного громадянина Індії, який воював на боці Росії. Відео з полоненим оприлюднила пресслужба 63-ї окремої механізованої бригади.



За словами полоненого, його звуть Маджоті. Він навчався в Росії, проте був затриманий за наркотики. Щоб уникнути тюремного ув'язнення, погодився поїхати на війну.



Чоловік стверджує, що не збирався воювати й планував відразу здатися, тому під час першого ж штурму добровільно перейшов на бік українських військових.



«Як бачимо, окупанти продовжують активно набирати до своєї армії іноземців і тільки розширюють географію», — зазначили в повідомленні 63-ї бригади.