Оборонний завод спалахнув у російському Новосибірську

У Новосибірську зайнялося складське приміщення біля ВАТ «Завод припоїв». Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Причина займання невідома.
На місці працює 70 рятувальників та 23 одиниці техніки, туди ж відправили пожежний потяг, пише НГС із посиланням на регіональне МНС.
Пожежу на складі в Новосибірську локалізовано на 2 тисячах квадратних метрів, попередньо постраждалих немає, повідомляє РИА Новости з посиланням на МНС.
Основні напрямки діяльності Новосибірського «Заводу припоїв»:
Серед споживачів продукції заводу на сайті вказано «оборонну промисловість».
У квітні 2025 року розслідувальний Центр «Досьє» опублікував повний список організацій ВПК РФ, включених до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу. У ньому є Новосибірський Завод припоїв.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях