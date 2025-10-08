Оборонний завод спалахнув у російському Новосибірську

У російському Новосибірську спалахнула пожежа на оборонному підприємстві. Фото: ASTRA

У Новосибірську зайнялося складське приміщення біля ВАТ «Завод припоїв». Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Причина займання невідома.

На місці працює 70 рятувальників та 23 одиниці техніки, туди ж відправили пожежний потяг, пише НГС із посиланням на регіональне МНС.

Пожежу на складі в Новосибірську локалізовано на 2 тисячах квадратних метрів, попередньо постраждалих немає, повідомляє РИА Новости з посиланням на МНС.

Основні напрямки діяльності Новосибірського «Заводу припоїв»:

виробництво та забезпечення промислових споживачів на території Росії та країн СНД металопродукцією у вигляді припоїв, сплавів та бабітів;

комерційні операції на ринку кольорових металів та сплавів (олово, свинець, цинк);

прокат кольорових металів (мідь, латунь, бронза, срібло, індій, вісмут, сурма, кадмій, олово, свинець, алюміній);

супутні складські послуги.

Серед споживачів продукції заводу на сайті вказано «оборонну промисловість».

У квітні 2025 року розслідувальний Центр «Досьє» опублікував повний список організацій ВПК РФ, включених до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу. У ньому є Новосибірський Завод припоїв.