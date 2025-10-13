Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

13 жовтня 2025, 17:08

Кожен любитель піших подорожей повинен мати певний набір аксесуарів. На прифронтових територіях туристичний ніж може стати незамінним помічником як у побуті військових, так і для потреб цивільних — чи то будуть повсякденні завдання, робота на блокпостах або життя в польових умовах. Тому важливо розуміти, як вибрати надійний складаний ніж.

Основні параметри вибору туристичного ножа

Сучасні виробники товарів для туризму пропонують величезний вибір моделей. Оптимальним рішенням стануть складні варіанти. Вони не займають багато місця в рюкзаку, відрізняються високим рівнем безпеки, мають низку додаткових можливостей. Перш ніж купити ніж, слід звернути увагу на довжину його леза. У похідних умовах буде цілком достатньо 10-12 см. Маленький клинок буде незручним, а занадто великий вже вважатиметься холодною зброєю.

Сучасні моделі вирізняються великим набором функцій. Серед них:

  • штопор;
  • шило;
  • кусачки;
  • ножиці;
  • невелика пилка;
  • лінійка та багато іншого.

Але чи всі ці функції будуть потрібні в умовах дикої природи? Кожен новий інструмент збільшує вартість виробу, але не завжди використовується. Наприклад, ножиці чи лінійка туристу не дуже потрібні. Щобільше, складна конструкція може ламатися, її важче мити. Тому в похідних умовах вистачить самого леза та ще 1–2 інструментів. Наприклад, шила.

Особливості леза

Крім довжини клинка, необхідно враховувати особливості його заточування. Хвилясте заточування серрейтор може займати всю довжину леза або його частину біля ручки. За допомогою такого особливого заточування набагато зручніше різати мотузки, але проблематично впоратися з продуктами. Краще вибрати звичайне лезо, яке легко ріже м'ясо, рибу або інші харчові продукти, за його допомогою можна за секунду розкрити банку консервів.

Таким чином, при виборі туристичного ножа, що складається, перевагу варто віддати максимально простим конструкціям. Такий інструмент буде коштувати недорого, але водночас завжди можна бути впевненим у його надійності. Багатофункціональні моделі коштують дорожче та займають більше місця у рюкзаку.

Якісні туристичні та складані ножі можна придбати у магазині Militarist, який пропонує широкий вибір спорядження для військових, туристів та всіх, хто цінує надійність та функціональність у похідних умовах.

