Російська армія з двох сторін намагалася прорватися у Мирноград: ЗСУ відбили атаки та знищили техніку

Удар по російській бронетехніці під Мирноградом. Фото: кадр із відео

13 жовтня російські війська намагалися провести дві сплановані синхронні атаки на позиції 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ поблизу міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Спочатку загарбники спробували прорватися у Мирноград зі сходу, використовуючи два багатоцільові транспортери-тягачі БТЛБ. Майже водночас росіяни на чотирьох мотоциклах намагалися прорватися у місто з північної сторони.



«Обидві спроби зазнали невдачі. Підрозділи у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ у взаємодії із суміжними підрозділами знищили техніку ворога, а підтверджена кількість ліквідованих окупантів склала дев'ять людей», – розповіли у корпусі.

Нагадаємо, що українські війська просунулися у Донецькій та Харківській областях.