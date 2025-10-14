Екс«регіонала» заарештували заочно за земельні махінації на 160 млн грн: хто такий Юра Єнакіївський

Юрій Іванющенко. Фото: ukrinform.ua

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України заочно заарештував колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Його підозрюють в організації схеми легалізації дев'яти земельних ділянок загальною площею 18 гектарів, придбаних злочинним шляхом.

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ім'я підозрюваного у повідомленні не вказано, проте за даними, викладеними у матеріалах справи, йдеться про Юрія Іванющенка.



Слідство встановило, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між колишнім нардепом та забудовницею через контроль над приміським гуртовим ринком сільгосппродукції підприємниця вирішила вивести активи ринку на підконтрольні їй компанії.



«Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному суспільству, ці ділянки на підставі уявних угод були продані трьом товариствам, пов'язаним із забудовником», — повідомили в антикорупційній прокуратурі.



Пізніше сторони підписали мирову угоду щодо спільного використання ділянки, включаючи плани забудови. Вже у вересні 2021 року довірена особа ексдепутата увійшла до складу бенефіціарів компаній, які володіли цими землями.



«Після затримання підозрюваного та доставлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя розв'яже питання щодо застосування цього запобіжного заходу», — додали в САП.



Раніше НАБУ оголосило Юрія Іванющенка у розшук за підозрою у легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 мільйонів гривень.

Хто такий Юрій Іванющенко — близький соратник Януковича та «сірий кардинал» клану «донецьких»

Юрій Іванющенко народився в Єнакієвому Донецької області — звідси і його прізвисько — Юра Єнакіївський.



Здобув освіту в Єнакіївському гірничому технікумі. Служив у радянській армії. З 1981 до 1996 року працював на Єнакіївському коксохімічному заводі: майстер електромайстерні, старший майстер, заступник начальника цеху, заступник головного енергетика, заступник директора з економіки. З 1996 року Іванющенко не залишав керівних посад.



Так, з 1996 по 2005 рік він директор з економіки, потім президент компанії «Алві-Інвест». Надалі президент ТОВ «УГК-2000» (до вересня 2007 року).



У листопаді 2007 року обраний народним депутатом України VI скликання від Партії регіонів за №111 у партійному списку. У грудні 2012 року переобрано депутатом VII скликання від тієї ж партії (№ 24 у списку). Складався членом Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.



У парламенті з'являвся рідко — згідно з моніторингом «Чесно», зафіксовано випадки, коли він був присутній лише на одному із семи засідань. На початку 2014 року голосував за так звані «диктаторські закони» (набір законів, що обмежували права громадян та свободу слова).

Колаж: НАБУ

Імперія тіньових активів: «7-й кілометр» та Конча-Заспа

Іванющенко вважався близьким до колишнього президента Віктора Януковича та однієї з впливових осіб «донецького клану». У ЗМІ неодноразово згадувався як «сірий кардинал» і як особа, яка мала неофіційний вплив за лаштунками влади. Його ім'я пов'язували з великими бізнес-активами, зокрема ринком «7-й кілометр» в Одесі, авіа- та логістичними проєктами, а також іншими активами, які іноді пов'язують із «тіньовою» економікою.



Однак це все було на слуху до 2014 року, коли Іванющенка залишив Україну та оголошено у розшук. З того часу його підозрювали у низці злочинів: зловживання коштами бюджету (включаючи «кіотські» гроші), здирство, участь у схемах, пов'язаних із «7-м кілометром». У ЗМІ також згадується, що його маєток у Конча-Заспі було оформлено на сторонніх осіб, зокрема на ексфутболіста, громадянина Швейцарії Паоло Урфера, щоб ускладнити відстеження власності.



Попри арешт майна, у 2016 році Урферу вдалося придбати 15 гектарів земель із найбільш цінними об'єктами, включаючи головну резиденцію, яку часто порівнюють із Версалем.



Згідно з офіційними документами, Урфер заплатив за цю ділянку заповідної землі і розташовані на ній будівлі всього 135 тисяч доларів — як мінімум у шість разів менше за їхню ринкову вартість. Чому заарештований актив виявився проданим, досі незрозуміло. Прокуратура заперечує угоду, проте ситуація ускладнюється тим, що Урфер передав придбане майно компанії «Орбіта Холдінгс ЮА».



Формально її засновником вважається якийсь Сергій Іванович Івков — людина, яку, за даними розслідувачів, підібрали представники оточення Іванющенка, можливо, у Луганську. У 2023 році компанія змінила власника: власником став кіпрський офшор, проте кінцевим бенефіціаром, як і раніше, вважають Паоло Урфера.

Землі у приватній власності компанії «Орбіта Холдінгс ЮА». Фото: stopcor.org.

Влітку 2023 року Іванющенко фігурував у розслідуванні журналіста «Української правди» Михайла Ткача «Батальйон Монако 3». Журналісти дізналися, що Юра Єнакіївський зупинився в комплексі з яхт-клубом, басейном, консьєрж-сервісом, охороною та вертолітними майданчиками поблизу Palazzo Leonardo. Як зазначив Ткач, його вдалося відстежити завдяки відео дочки Іванющенка в Instagram.

Іванющенко у Монако. Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Закриті справи та скасовані санкції

Так, Іванющенка інкримінували ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення), ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) КК України.



У березні 2017 року Верховний суд України закрив усі кримінальні провадження проти нього. У листопаді 2017 року Європейський суд із загальної юрисдикції скасував санкції, застосовані раніше до Іванющенка. У липні 2019 року його знову було включено до бази розшукуваних МВС, але невдовзі МВС оголосило, що його знято з розшуку у зв'язку із закриттям кримінального провадження.



У березні 2025 року міністерство економіки України надіслало запит до правоохоронних та розвідувальних органів, щоб з'ясувати, чи є підстави для запровадження санкцій проти Іванющенка та його бізнес-партнера Івана Аврамова. Поки що немає офіційної інформації про те, яку відповідь надали країни-партнери.