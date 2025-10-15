РФ намагається оточити Мирноград і просувається до Покровська

Вид на Мирноград з дрона.

Російські війська силами загальновійськової 51-ї армії продовжують наступ у бік траси біля Новоекономічного. За даними джерел, окупанти концентрують сили в цьому районі, щоб завдати удару по Мирнограду.

У напрямку міста противник діє трьома бригадами — 5-ю, 9-ю і 39-ю — зі складу 68-го армійського корпусу. Підрозділи цього ж корпусу також ведуть бої в районах Червоного Лиману і Родинського, намагаючись оточити Мирноград з півночі.



На Покровському напрямку Сили оборони України за останню добу відбили 69 атак ворога в районах близько 20 населених пунктів, включаючи Мирноград.



Відзначається, що збільшилася «сіра зона» на південь від Покровська. Російські сили наступають з боку Звірового і Котлиного вздовж залізниці.



«Є просування в південній частині Покровська. Ворог зайшов в район Лазурний і частково в Шахтарський, а також в зону міського кладовища. Бої тривають в районі міської забудови на південних околицях Покровська», — йдеться в повідомленні «Єдиних новин».

Невеликі групи російських військових намагаються прорватися до дороги Покровськ — Ясинувата, щоб атакувати Гнатівку і Новопавлівку і посилити тиск на Покровськ зі південного напрямку.