В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
15 жовтня 2025, 10:49

В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео

В окупованому Донецьку затримали 51-річного військовослужбовця ЗС РФ Валентина Іващенка. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.

Його підозрюють у скоєнні розпусних дій сексуального характеру щодо жительки Саратова, яка не досягла 14 років. Восьмикласниця протягом року знімала інтимні відео та фото, а потім за гроші відправляла Іващенку. Порушена кримінальна справа.

Нагадаємо, що бойовикам «МДБ ДНР», які катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку, повідомили про підозру.

