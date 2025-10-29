У Росії ліквідували підполковника ОМОНу, який воював під Києвом

Вибух автомобіля воєнного злочинця.

У Росії ліквідували підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів у Київській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



25 жовтня 2025 року в Кемеровській області РФ вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував підполковник поліції Мазжерін Вєніамін Владіміровіч, 1980 року народження.

Мазжерін Вєніамін Владіміровіч.

Він служив у спецпідрозділі ОМОН «Оберіг» управління Росгвардії по Кемеровській області — одному з тих, чиї бійці причетні до злочинів і геноциду українського народу в Київській області під час вторгнення РФ у лютому-березні 2022 року.



За даними ГУР, Офіс Генерального прокурора України відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження за порушення законів і звичаїв війни.



Військова розвідка ще у квітні 2022 року поіменно ідентифікувала злочинців з «Оберега» і спланувала заходи, спрямовані на їх справедливе покарання.







ГУР МО України підкреслило: за кожен злочин проти українського народу настане справедлива відплата.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз має намір притягнути до відповідальності винних за масові вбивства мирних мешканців у Бучі та інших українських містах.