ЗСУ завдали повторного ракетного удару по ТЕЦ в Орлі

Вибух у Орлі після удару ракети.

Близько 00:30 в ніч на 5 листопада було завдано повторного ракетного удару по теплоелектроцентралі в Орлі, розташованій приблизно в 160 км від державного кордону України. Про це повідомляє аналітичний канал «Око Гора ✙».



За попередніми даними, по об'єкту могла бути застосована українська крилата ракета «Нептун», якій довелося подолати близько 162 км, перш ніж вона досягла цілі.



Раніше повідомлялося, що вночі українські дрони вже атакували найбільшу ТЕЦ в Орловській області.