СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Краматорську

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента ФСБ, який коригував російські авіаційні та артилерійські удари по Краматорську.



За даними слідства, ним виявився 32-річний мешканець прифронтового міста, який раніше помічений у проросійських Telegram-каналах. Після інструктажу від представників ФСБ він збирав дані про запасні командні пункти, блокпости та маршрути українських військових.

Фото: Типова Костянтинівка

Чоловік щодня виїжджав у прифронтову зону, фіксував координати на смартфон і передавав їх куратору з ФСБ.



СБУ задокументувала його діяльність і затримала за місцем проживання. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.



Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.