Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області

Українські підрозділи вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області.

Командування Збройних сил України повідомило про відведення підрозділів із населеного пункту Нововасилівське (Запорізька область) на вигідніші для оборони позиції. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня.



«У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції», — йдеться у повідомленні.



Крім того, тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.



Зазначається, що на Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів. Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень.



Раніше ми писали, що Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області, де відвідав одразу дві бойові бригади — 65-ту та 128-ту.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»