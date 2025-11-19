Російський безпілотник вдарив по Костянтинівці: пошкоджений автомобіль

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: кадр із відео

19 листопада російські окупанти FPV-дроном завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджений легковий автомобіль. За попередньою інформацією, пошкоджень об'єктів інфраструктури не зафіксували. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 19 листопада війська Росії двічі атакували Слов'янськ на Донеччині, БПЛА та авіабомби вдарили по центру міста та промзоні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко