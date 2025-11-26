Окупанти вночі вдарили по Краматорську дронами

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

У середу вночі, 26 листопада, російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ на Донеччині. Внаслідок ударів постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 01:30 ударний БПЛА «Молнія-2» потрапив по критичній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що о 03:10 ударний БПЛА «Молнія-2» потрапив територією АЗС.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 25 листопада, постраждали дев'ятеро людей у Слов'янську та Костянтинівці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»