Видання The Telegraph повідомляє, що США готові розглянути питання про визнання Криму та інших тимчасово окупованих територій України частиною Росії задля досягнення домовленості щодо припинення бойових дій.



За інформацією джерел, президент США направив до Москви бізнесмена Стіва Уіткоффа та його зятя Джареда Кушнера, які мали озвучити відповідну пропозицію російському керівництву.



ЗМІ також нагадують, що раніше Володимир Путін заявив: міжнародне визнання російської «юрисдикції» над окупованими Кримом та Донбасом стане ключовою умовою майбутніх переговорів із США, запланованих наступного тижня.



Джерело видання відзначило: «Стає все очевиднішим, що американців не обходить позиція Європи».

Нагадаємо, незважаючи на тактичне просування — близько 430 км² захопленої території, російські сили так і не змогли утримати ключові населені пункти.



