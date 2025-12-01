Сили ППО збили 63 БПЛА

ППО збила 63 цілі. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 1 грудня запустила 89 дронів з п'яти напрямків. Протиповітряна оборона збила 63 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 1 грудня (з 18:00 30 листопада) противник атакував 89 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим, близько 55 з них — «шахеди», — йдеться у сообщении.



Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 63 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.





Крім того, зафіксовано влучення 26 ударних БПЛА на 9 локаціях.



Раніше ми писали, що в Лимані Донецької області за минулу добу, 30 листопада, поранено одну людину під час обстрілу російських військ.