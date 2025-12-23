Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. ППО збила 621 ціль

ППО збила 621 ціль. Фото: Вікіпедія

Російські війська в ніч проти 23 грудня завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Росія запустила 38 ракет та 635 БПЛА різних типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Як зазначається, армія РФ атакувала Україну за допомогою 635 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим (близько 400 з них — «шахеди»), трьох аероб7 пусків — Рязанська область) та 35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К (райони пусків — Вологодська та Курська області).



Станом на 11:30 протиповітряна оборона збила 587 БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів) та 34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.





Крім того, зафіксовано попадання ракет та 39 ударних БПЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) — на 8 локаціях. Три аеробалістичні ракети не досягли цілей.



Раніше ми писали, що Росія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»