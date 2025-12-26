У центрі Києва СБУ запобігла вбивству офіцера ГУР, якого намагався застрелити кілер ФСБ з Центральної Азії

Затриманий кілер ФСБ у центрі Києва. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрили кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР у центрі міста. СБУ затримала кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився в офіцера в одному зі столичних закладів.



Як встановило розслідування, замах на вбивство скоїв 28-річний громадянин центральноазійської країни. ФСБ завербувала фігуранта у його державі, коли той шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.



За інструкцією росіян агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у місті Первомайськ Миколаївської області. Там він придбав кілька смартфонів та SIM-картки, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв'язку з ФСБ.



Пізніше іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної цілі, її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з патронами.



За ліквідацію офіцера йому пообіцяли 50 тисяч доларів та легалізацію в одній з країн ЄС.



На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучили зброю з боєприпасами та смартфон з підтвердженням його контактів з ФСБ.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на навмисне вбивство); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко