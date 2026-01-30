УЗ обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям через атаку БпЛА

«Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух поїздів на ділянці між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування. Про це повідомляє офіційний канал компанії щодо роботи залізниці.



За даними УЗ, внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури. Водночас завдяки завчасно введеним обмеженням руху вдалося уникнути жертв серед пасажирів і працівників залізниці.



Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя було організовано альтернативні автобусні трансфери. Пасажирів поїздів №37/38 Київ — Запоріжжя та №85/86 Львів — Запоріжжя доставляють до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечним об’їзним маршрутом.



В «Укрзалізниці» закликають пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями від поїзних бригад та push-сповіщеннями у мобільному застосунку.



«Компанія посилила моніторинг повітряної обстановки на маршрутах руху та планує відновити курсування поїздів звичним шляхом після стабілізації безпекової ситуації в регіоні», — йдеться в повідомленні.