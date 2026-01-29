ЗСУ уразили РЛС армії РФ у Луганській області вартістю близько $100 млн

Скріншот: Генеральний штаб ЗСУ

Українські Сили оборони завдали удару по РЛС у Луганській області. Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пунктів управління БПЛА на окупованих територіях.



Внаслідок скоординованих дій Сил оборони України на тимчасово окупованій території Луганської області було уражено радіолокаційну станцію армії РФ. Йдеться про РЛС 1Л119 «Нєбо-СВУ», що знаходилась у районі населеного пункту Лимарівка.



Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, орієнтовна вартість знищеної станції радіолокації оцінюється приблизно в 100 мільйонів доларів США, що робить її однією з найбільш дорогих цілей, виведених з ладу останнім часом.



Крім того, українські сили уразили низку ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Зокрема, удари було зафіксовано в районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка у Запорізькій області, а також ще по одному пункту — у районі Підстепного на території тимчасово окупованої Херсонської області.



Також з метою підриву наступального потенціалу російських військ було уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки Запорізької області.



У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що факти влучань підтверджені, масштаби втрат противника наразі уточнюються.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко повідомив про ймовірне знищення двох російських військових літаків — Су-30 та Су-34.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»