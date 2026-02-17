Нардеп з Донеччини Федір Христенко незабаром втратить мандат: набув чинності вирок суду – ЗМІ

Засуджений нардеп Федір Христенко. Фото: Христенко у Фейсбук

Народний депутат Федір Христенко, засуджений за державну зраду, скоро втратить мандат. Про це повідомило видання «Главком» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.



За даними видання, вирок щодо Христенка набув чинності. Відповідно до статті 81 Конституції України, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.



На початку грудня 2025 року Печерський районний суд Києва затвердив угоду про визнання провини Христенка. Йому інкримінувалися державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб за умов воєнного стану, і зловживання впливом. Текст вироку засекречений у судовому реєстрі у зв'язку із заходами безпеки.



Федір Христенко народився у селі Старогнатівка на Донеччині. У 2019 році був обраний народним депутатом від забороненої партії «ОПЗЖ». Балотувався на 46-му одномандатному виборчому окрузі – міста Бахмут, Лиман та частина Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, що 6 вересня 2025 року стало відомо про затримання Федора Христенка, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко