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За контракт на військову службу в Україні Путін наказав виплачувати по 400 тисяч рублів

31 липня 2024, 15:25

За контракт на військову службу в Україні Путін наказав виплачувати по 400 тисяч рублів

За війну в Україні російським контрактникам виплачуватимуть по 400 тисяч рублів. Фото: Інтерфакс За війну в Україні російським контрактникам виплачуватимуть по 400 тисяч рублів. Фото: Інтерфакс

Глава Кремля Володимир Путін своїм указом встановив одноразову виплату 400 тисяч рублів мобілізованим, призовникам, іншим громадянам Росії, а також іноземцям, які з 1 серпня по 31 грудня поточного року укладуть контракт про проходження військової служби на території України. Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

У документі наголошується, що тим, хто отримає цю виплату, іншу, встановлену указом від 2 листопада 2022 року, видано не буде.

В указі міститься рекомендація вищим посадовим особам регіонів встановити та здійснювати раніше перерахованим у новому указі категоріям «одноразову грошову виплату у розмірі не менше 400 тисяч рублів коштом суб'єктів».

Також повідомляється, що уряд РФ має визначити порядок здійснення одноразової грошової виплати, встановленої указом, а також забезпечити фінансування пов'язаних із його реалізацією витрат.

Указ від 2 листопада 2022 року передбачав одноразову виплату 195 тисяч рублів тим, хто надійшов із 21 вересня 2022 року на військову службу за контрактом у період війни в Україні.

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