Україна продаватиме електроенергію до сусідніх країн — «Укренерго»

Вже з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Це пов'язано з тим, що в українській енергосистемі виник профіцит потужності. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Починаючи з 25 серпня, Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведено аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямку Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії», — йдеться у повідомленні.



В Укренерго уточнили, що через те, що спадає спека і з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій, в українській енергосистемі з'являється профіцит потужності вдень.



Існують два способи подолання профіциту, зокрема обмеження генерації українських сонячних електростанцій та відновлення експорту електроенергії в денні години.



Зазначимо, що експорт відбуватиметься виключно під час профіциту — під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України не здійснюватиметься.



Раніше ми писали, що 23 серпня до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі. Це дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання споживачам.