Суд Москви продовжив арешт водіям фур, причетним до операції «Павутина»

Одна з фур челябінських далекобійників.

У Москві Басманний районний суд продовжив арешт челябінським далекобійникам — 55-річному Михайлу Рюміну та 47-річному Сергію Кануріну. Їх звинувачують у «вчиненні терористичного акту групою осіб за попередньою змовою», що спричинило значні збитки, повідомляє «Коммерсантъ».



За версією слідства, водії стали «інструментом» української операції «Павутина» 1 червня 2025 року, коли дрони атакували відразу чотири аеродроми стратегічної авіації РФ: «Дягілєво», «Олєнья», «Іваново» та «Бєлая». Безпілотники були сховані у конструкціях каркасних будинків на фурах і дистанційно активовані поруч із військовими об’єктами. Міноборони РФ оцінило збитки приблизно у 2 млрд рублів.



Рюмін і Канурін не визнають провину та стверджують, що не знали про вміст вантажів і були «використані наосліп». Адвокати просили пом’якшити запобіжний захід, але суд продовжив арешт до травня 2026 року. За висунутими статтями водіям загрожує до 20 років позбавлення волі.



Слідство також називає інших учасників «організованої групи»: водіїв Олександра Зайцева та Андрія Меркурієва, а також організаторів Артема та Катерину Тимофеєвих і невідомого Борисовського. Ще один водій, Василь Питіков, загинув під час операції.



СБУ заявила, що в результаті операції було вражено 41 російський літак. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що водії фур не володіли інформацією про атаку.