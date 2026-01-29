Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Хлібом запахло — життя повертається»: як капелан пече надію для Донеччини ►
29 січня 2026, 14:26

«Хлібом запахло — життя повертається»: як капелан пече надію для Донеччини ►

«Хлібом запахло — життя повертається»: як капелан пече надію для Донеччини

Капелан Олег Ткаченко за фахом пекар. У 2016 році він відкрив соціальну пекарню у прифронтовій Мар'їнці Донецької області. Зараз місто вже кілька років як повністю зруйноване та окуповане. Проте Ткаченко продовжує випікати хліб в іншому місці — для мешканців прифронтових населених пунктів Донецька область, які залишаються наодинці з війною. Свіжий хліб відправляють до Миколаївки, Райгородка та Селезнівки.

«Ми сьогодні на Донеччині випікаємо смачний хліб», — каже капелан. Він зазначає, що ця робота стала можливою завдяки міжнародній підтримці.

За словами Ткаченка, він вдячний людям по всьому світу та Всесвітній продовольчій програмі за можливість допомагати мешканцям Донеччини.

«Стоїмо, тримаємося, намагаємося давати людям надію», — додає він.

Капелан показує пекарню, де готують хліб, який потім розвозять областю. Обладнання для випікання та дозрівання тесту Ткаченка отримав від іноземних партнерів. Усередині – автономні рішення.

«Тут пальник стоїть, пелет працює, у нас є потужний генератор», — пояснює він.

«Хлібом запахло — життя повертається», — так, за словами капелана, кажуть люди, яким його привозять.

Однак дорога до них небезпечна. Він розповідає, що машина із хлібом не раз потрапляла під обстріли та дронові атаки. Під час одного з виїздів до Костянтинівки автомобіль атакував російський дрон.

«Броньовану машину прошило наскрізь… Ми ж не танк. Наше завдання — евакуація. Машина йде із наклейками та ідентифікацією гуманітарної роботи, але росіяни на це не звертають уваги», — каже Ткаченко.

Хліб доставляють волонтери. Зимовий пейзаж виглядає мирним лише на короткі хвилини між звуками війни. Волонтер Олег Широков розповідає, що гуманітарний хліб везуть до Миколаївки Слов'янського району. За його словами, ситуація залишається складною: попередня машина, яка їхала перед ними, була вражена FPV-дроном, постраждав цивільний автомобіль.

Без РЕБів та бронежилетів цими дорогами пересуватися вже неможливо. До Миколаївки сьогодні привезли свіжоспечений хліб. Населений пункт все частіше зазнає обстрілів — поряд розташована Слов'янська теплоелектростанція. Волонтер Влад каже, що за таких умов вони доставляють тисячі буханців: раз на тиждень привозять хліб як до Миколаївки, так і до сусідніх точок.

Попри загрозу нових атак, люди виходять за гуманітарною допомогою. Місцева мешканка Валентина розповідає, що буквально за кілька хвилин до розмови дрон розтрощив машину неподалік. За її словами, опалення в місті є, світло слабке, але головне — дрони літають і вдень, і вночі, обстріл чути постійно.

Люди намагаються триматися і навіть жартують. На запитання про воду одна з мешканок відповідає: «Геть снігу скільки навалило — до червня буде, розтопимо сніг». Не всім вдається зберігати оптимізм.

Інша жінка зізнається, що цілими днями продовжуються обстріли, а від дронів доводиться ховатися під деревами. Евакуюватись вона не збирається: «Мені 80 років. Куди? І чого я мушу землю свою віддавати? Я хочу, щоб усе було як і раніше».

Черга за хлібом не зменшується, попри холод та небезпеку. Пенсіонери діляться історіями прифронтового життя. Таїсія, геолог за фахом, мешкає в Миколаївці багато років. Вона розповідає, що опалення та світло часто відключають, магазини закриті, великі торгові мережі зруйновані. При цьому, за її словами, нещодавно у Слов'янську їй вдалося успішно провести складну операцію на оці.

«Куди я поїду? Маю сина на станції», — пояснює вона, чому не розглядає евакуацію.

У місцевому Будинку культури працює Галина — акордеоністка та виконувач обов'язків директора. Вона дистанційно викладає музичну грамотність дітям, щоб хоч трохи відвернути їхню відмінність від війни. Галина зізнається, що любить своє місто та намагається не озлоблятися, хоча морально готова до евакуації, якщо ситуація погіршиться.

«Живемо на рідній землі, сподіваємося на краще та намагаємось один одного підтримувати», — каже вона.

За останніми даними, на підконтрольних Києву територіях Донецької області лишається близько 200 тисяч осіб. Вони живуть під постійними обстрілами армії РФ, сподіваються на світ і чекають на волонтерів — із хлібом, медикаментами та простою людською підтримкою.

Читайте також:

Життя під обстрілами: як виживають жителі прифронтової Трудооленівки у Запорізькій області
За материалами : "Новости Донбасса "

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ Миколаївка Райгородок прифронтова територія
Інше
продукти харчування

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
10:40
Окупанти залучають студентів з Алтаю до лікарень Луганська
19:16
Більше мільйона пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ
09:59
Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість
18:45
В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ
18:04
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
11:14
Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр
09:49
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
10:20
На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»
18:32
Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку
14:20
В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей
13:37
ЗСУ вразили склад МТО та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
16:40
На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
13:43
П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
21:21
Окупанти залучають дітей до роботи в ЖКГ в окупованому Донецьку — Жовта Стрічка
15:58
Сили оборони вразили зосередження окупантів на захопленій Донеччині
12:28
Жителі окупованого Алчевська скаржаться на відсутність тепла у будинках
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
08:44
ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму
23:20
В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему
17:28
Росія розробила план для окупованих областей України до 2040 року. Що відомо і про що промовчав Кремль
16:16
Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому
усі новини
17:16
У Донецькій області зростає кількість атак російських безпілотників на міста та села – ОВА
16:57
У ЗСУ розповіли, де зараз знищують російських військових у Мирнограді
16:43
Стало відомо, скільки коштів направили громади Донецької області Силам оборони
16:39
У Дружківці через обстріл пошкоджена газопостачальна система: виникла пожежа
16:26
Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою
15:55
США замовили ремонт F-16 для України у бельгійської Sabena
15:23
У Києві затопило офіси журналістів через відсутність опалення
15:15
Український FPV ліквідував російського призера ЧС
14:50
У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі
14:34
Візові центри Канади в Росії більше не працюють
14:08
Російські війська обстріляли енергетику Донецької області: частина споживачів залишилася без світла
13:50
Обстріл Херсона: водій загинув, п’ятеро пасажирів поранені
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
12:29
У Дружківці не працюють відділення «ПриватБанку»: повідомляють, що вони закрилися через погіршення ситуації
12:16
Зеленський запросив Путіна приїхати на переговори до Києва
12:00
ЄС передасть Україні ще 500 аварійних генераторів
11:57
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинула одна людина, ще одна – поранена
11:47
У Санкт-Петербурзі ФСБ затримала чоловіка, який нібито планував вбити військового РФ
11:24
Війська Росії безпілотником атакували Краматорськ: під удар потрапила критична інфраструктура
11:22
УЗ обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям через атаку БпЛА
11:03
Атака на Слов'янськ: безпілотник влучив у будинок, виникла пожежа
10:59
Війська РФ за добу вдарили по Донецькій області: зруйновано будинки
10:40
Окупанти залучають студентів з Алтаю до лікарень Луганська
09:45
Російський дрон вночі вдарив по Краматорську
09:13
Російська армія окупувала село у Дніпропетровській області – DeepState
08:51
Російський дрон вдарив по Слов'янську: пошкоджені будинки та машини
08:49
Сили ППО збили 80 дронів над Україною
22:47
Дрон «Молнія» атакував трасу біля Павлограда з Покровського напрямку
усі новини
ВІДЕО
Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою
30 січня, 16:26
У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі. Фото: скриншот У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі
30 січня, 14:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
30 січня, 13:50
У Петербурзі затримали чоловіка, який нібито планував вбити російського військового. Фото: скріншот У Санкт-Петербурзі ФСБ затримала чоловіка, який нібито планував вбити військового РФ
30 січня, 11:47
Дрони росіян почали долітати до Павлограда. Фото: скріншот Дрон «Молнія» атакував трасу біля Павлограда з Покровського напрямку
29 січня, 22:47
Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: «Перший міський» РФ вдарила по Кривому Рогу: відомо про жертву, є поранені
29 січня, 17:43

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір