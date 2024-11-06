У Краматорську та Дружківці спостерігаються перебої в роботі електромережі, батареї ледве теплі

Перебої в системі енергопостачання спостерігаються сьогодні у Краматорську та Дружківці Донецької області. Місцеві жителі повідомляють, що лампочки світять дуже тьмяно.

У зв'язку з цим з метою збереження обладнання котелень працівники тепломережі повідомляють про їхню тимчасову зупинку.

Місцеві жителі вже повідомляють про охолодження батарей опалення.

Працівники тепломережі переконливо просять населення не втручатися у роботу внутрішньобудинкових мереж та не виконувати самостійне скидання теплоносія.

Про причини, що призвели до перебоїв у роботі енергосистем, не повідомляється.

Нагадаємо, у місті Костянтинівка Донецької області у зв'язку із ситуацією, що склалася на сьогоднішній день, немає можливості запустити котельні тепломережі та забезпечити мешканців багатоквартирного сектора теплом.