У листопаді росармія зазнала найбільших втрат у живій силі з початку війни

У листопаді армія РФ зазнала найбільших втрат початку війни. Фото: Міноборони

У листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі з початку повномасштабної війни — понад 45 тисяч військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.



«Листопад став рекордним для втрат армії РФ», — йдеться в повідомленні.



За даними оборонного відомства, втрати російської армії склали 45 720 поранених та загиблих. Лише за добу 2030 людей загинули та отримали поранення.



Крім того, Сили оборони знищили 307 танків, 899 ББМ та 884 артсистеми.



Орієнтовна вартість втраченої техніки у листопаді 2024 року — понад 3 мільярди доларів.



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