Суд заочно дав 13 років в'язниці «судді ДНР»

Суд визнав жителя Донеччини винним у державній зраді та заочно засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.



Обвинувачений з 2010 до 2014 року працював на керівних посадах у Контрольно-ревізійному управлінні Сумської області.

В 2017 році він виїхав на окуповану територію Донецької області. Там він знайшов собі роботу. Спочатку працевлаштувався на посаду викладача Донецької академії управління та «держслужби за голови ДНР».



У грудні 2021 року його призначили на посаду судді так званого «Арбітражного суду ДНР».

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру експрацівниці маріупольського телеканалу. Слідство встановило, що жінка формує інформаційну політику в окупованому місті, що підпадає під статтю Кримінального кодексу України про колабораціонізм.