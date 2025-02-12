На Курському напрямку ЗСУ взяли під контроль стратегічне перехрестя

Українські військові з 22-ї механізованої бригади взяли під контроль важливе перехрестя, розташоване за 4,5 кілометра на захід від Малої Локні. Про це повідомляє телеграм-канал «Скадовський Захисник».

Цей тактичний успіх дозволив перекрити шляхи сполучення між Малою Локнею і Новоіванівкою, а також між Олександрією і Кругленьким, що значно ускладнює пересування російських військ у цьому районі.



Також в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників.



Окрім цього, ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.