Російські військові дійшли до центру Суджі у Курській області

Російські військові сфотографувалися у центрі міста Суджа Курської області. Скріншот відео

Російські телеграм-канали повідомляють, що військові підрозділи російської армії закріплюються біля будівлі адміністрації у центрі міста Суджа Курської області.

У понеділок, 10 березня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що «жодних загроз оточення» українських солдатів у Курській області немає, проте зазначив, що українські підрозділи «вживають своєчасних заходів для маневру на вигідні рубежі оборони».

Наступного дня про те, що українські війська розпочали евакуацію з Курської області, повідомили у журналі Forbes з посиланням на джерело у Збройних силах України.

Військовий оглядач Ян Матвєєв звернув увагу на прибуття в Курську область кремлівських пропагандистів: «Якщо пропагандисти приїхали, значить, там боїв немає і фронт вже досить далеко».

При цьому «Важливі історії» уточнили, що вчора в цих відео йшлося лише про східну околицю Суджі, що прилягає до селища Мирний.

Сьогодні, проте, вже з'явилися кадри із центральної площі в Суджі. При цьому експерти, опитані виданням «Агентство», попереджають, що ці кадри не підтверджують остаточного захоплення міста.

Прокремлівський канал SHOT, у свою чергу, стверджує, що ЗС РФ закріплюються біля будівлі адміністрації в центрі Суджі. За їхніми даними, у штурмі беруть участь підрозділи 11-ї та 106-ї бригад ПДВ, а також 30-й полк. Українські війська, за інформацією SHOT, масово залишають Курську область.

Український військовослужбовець та військовий оглядач Артем Карякін пише, що основною причиною відступу ЗСУ стало порушення логістики, посилене відсутністю FPV-дронів. Водночас він заперечує можливість швидкого взяття Сум: «Називайте це маневреними діями, але якщо хлопці виходять живими, значить вони проходять успішно».

Раніше повідомлялося, що війська РФ увійшли до східної частини міста Суджа Курської області і закріплюються там. Про це увечері, 11 березня, повідомив проект DeepState.