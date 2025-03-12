Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські військові дійшли до центру Суджі у Курській області

12 березня 2025, 11:29

Російські військові дійшли до центру Суджі у Курській області

Російські військові сфотографувалися у центрі міста Суджа Курської області. Скріншот відео Російські військові сфотографувалися у центрі міста Суджа Курської області. Скріншот відео

Російські телеграм-канали повідомляють, що військові підрозділи російської армії закріплюються біля будівлі адміністрації у центрі міста Суджа Курської області.

У понеділок, 10 березня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що «жодних загроз оточення» українських солдатів у Курській області немає, проте зазначив, що українські підрозділи «вживають своєчасних заходів для маневру на вигідні рубежі оборони».

Наступного дня про те, що українські війська розпочали евакуацію з Курської області, повідомили у журналі Forbes з посиланням на джерело у Збройних силах України.

Військовий оглядач Ян Матвєєв звернув увагу на прибуття в Курську область кремлівських пропагандистів: «Якщо пропагандисти приїхали, значить, там боїв немає і фронт вже досить далеко».

При цьому «Важливі історії» уточнили,  що вчора в цих відео йшлося лише про східну околицю Суджі, що прилягає до селища Мирний.

Сьогодні, проте, вже з'явилися кадри із центральної площі в Суджі. При цьому експерти, опитані виданням «Агентство», попереджають, що ці кадри не підтверджують остаточного захоплення міста.

Прокремлівський канал SHOT, у свою чергу, стверджує, що ЗС РФ закріплюються біля будівлі адміністрації в центрі Суджі. За їхніми даними, у штурмі беруть участь підрозділи 11-ї та 106-ї бригад ПДВ, а також 30-й полк. Українські війська, за інформацією SHOT, масово залишають Курську область.

Український військовослужбовець та військовий оглядач Артем Карякін пише, що основною причиною відступу ЗСУ стало порушення логістики, посилене відсутністю FPV-дронів. Водночас він заперечує можливість швидкого взяття Сум: «Називайте це маневреними діями, але якщо хлопці виходять живими, значить вони проходять успішно».

Раніше повідомлялося, що війська РФ увійшли до східної частини міста Суджа Курської області і закріплюються там. Про це увечері, 11 березня, повідомив проект DeepState.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Курська область просування війск рф Суджа
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Тимчасовий режим тиші. Масштабна атака дрона на РФ
16:07
Жителя Ялти засуджено на 24 роки у справі про замах на ексдепутата Ради Царьова
12:57
Окупований Іловайськ частково знеструмлений
08:50
Окупанти посилюють репресії проти проукраїнських громадян у Луганську
23:00
Головне за день: Ситуація у Курській області. Прогнози напередодні зустрічі у Саудівській Аравії
17:52
При обстрілі окупованої Горлівки поранено двох цивільних
13:00
Росія відкриває новий «виш» для підготовки окупантів на ТОТ
10:40
Командування 70 МСП РФ приховує скарги військових у Запорізькій області
22:00
Головне за день: США не відновлять допомогу після підписання угоди. Атака по Дружківці
22:00
Головне за день: 11 загиблих у Добропіллі. Бої за російську Суджу
16:43
Автобусні рейси з Петербурга до окупованого Маріуполя скасовують через низький попит
23:00
Головне за день: Масовий удар по енергетиці. Окупанти заарештовують мешканців Луганщини
18:32
В Луганську окупанти ув'язнили місцеву жительку до колонії на 10 років
16:43
На Луганщині окупанти судитимуть 21-річного хлопця: його звинувачують у «шпигунстві для спецслужб України»
15:12
До тривалого ув'язнення засудили солдатів РФ, які зарізали та підірвали дівчину в окупованому Луганську
12:40
У Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку
10:50
У Бердянську окупанти спалили архіви з реєстрами власності
10:44
У захопленому Луганську під час детонації дрону постраждали цивільні
23:27
Головне за день: Переговори Порошенко, Тимошенко та Трампа. Удар по Кривому Розі
22:00
В окупованому Луганську вибухнув дрон над гаражами: є постраждалі
усі новини
13:32
ВР підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК та ВЛК
12:21
Службова собака викрила ухилянтів в авто дипломата
12:13
ЗСУ розбили танкову колону та знищили десант російських військ на Торецькому напрямку
12:07
Росія навряд чи погодиться на короткострокове припинення вогню — джерела Reuters
11:55
У США підтвердили, що відновлюють обмін розвідданими з Україною
11:36
Ворожі удари по Костянтинівці: є поранені та руйнування
11:29
Російські військові дійшли до центру Суджі у Курській області
11:06
Росіяни вночі ракетами «Смерч» з фугасною частиною вдарили по Костянтинівці: пошкоджені будинки та газопровід
10:59
Армія РФ за добу обстріляла населені пункти Донеччини 20 разів: десятки пошкоджених будинків, є жертви
10:50
США відновили транспортування зброї з Польщі в Україну
10:45
Удар балістичної ракети у Кривому Розі здійснено по готелю «Дружба»
10:17
Росіяни пошкодили будинки та вбили двох цивільних за добу: Покровська громада кілька разів знаходилася під атакою
10:12
Maxar відновлює доступ України до високоякісних супутникових знімків
09:57
Росія вночі ракетами та дронами атакувала Україну: ППО збила майже 100 безпілотників
09:17
Росія завдала ракетного удару по порту Одеси: пошкоджене іноземне судно, є загиблі та поранені
08:59
ЗСУ просунулися на Покровському напрямку – ISW
08:48
Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинули сім людей, ще 13 – поранені
08:14
Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу: є загибла та поранені
07:44
Російські військові увійшли до Суджі на Курщині — DeepState
23:00
Головне за день: Тимчасовий режим тиші. Масштабна атака дрона на РФ
усі новини
ВІДЕО
Службова собака унюхала ухилянтів в авто дипломата. Фото: кадр із відео Службова собака викрила ухилянтів в авто дипломата
12 березня, 12:21
Удари по російській танковій колоні на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ розбили танкову колону та знищили десант російських військ на Торецькому напрямку
12 березня, 12:13
Російські військові сфотографувалися у центрі міста Суджа Курської області. Скріншот відео Російські військові дійшли до центру Суджі у Курській області
12 березня, 11:29
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Зеленський після переговорів України та США відповів, коли може запрацювати режим припинення вогню
11 березня, 21:31
Знищені російські танки в Донецькій області. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів зупинили штурм російських військ з танками на Донеччині
11 березня, 17:04
Момент евакуації тяжкохворої жінки з Костянтинівки. Фото: кадр із відео Поліцейські евакуювали тяжкохвору жінку з Костянтинівки
11 березня, 16:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір