У ЗСУ розповіли, скільки техніки та солдатів Росія втратила за квітень на Донбасі та Харківщині

Знищені російські танки. Фото: Генштаб ЗСУ

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» російська армія за квітень втратила 27 489 військовослужбовців, ще близько 120 – взяті в полон. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними, загальні втрати окупантів у техніці склали:

танки – 197;

бойові бронемашини – 342;

гармати та міномети – 1157;

протитанкові засоби – 26;

реактивні системи залпового вогню – 21;

важкі вогнеметні системи – 7;

засоби РЕБ – 151;

засоби ППО – 18;

автомобільна техніка – 2912;

спеціальна техніка – 1542;

пункти управління БПЛА – 563;

укриття – 4704;

склади боєприпасів – 205;

склади ПММ – 78.

«На заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат у живій силі та техніці, знищують його на землі, у воді та повітрі», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ за квітень відбили у російської армії понад сотню позицій на фронті.