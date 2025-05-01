У ЗСУ розповіли, скільки техніки та солдатів Росія втратила за квітень на Донбасі та Харківщині

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» російська армія за квітень втратила 27 489 військовослужбовців, ще близько 120 – взяті в полон. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.
Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними, загальні втрати окупантів у техніці склали:
«На заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат у живій силі та техніці, знищують його на землі, у воді та повітрі», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».
Нагадаємо, що ЗСУ за квітень відбили у російської армії понад сотню позицій на фронті.