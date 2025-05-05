На в'їзді до Слов'янська російський дрон ударив по автомобілю

Після удару російського безпілотника на в'їзді до міста Слов'янська з боку Краматорська повністю згорів легковий автомобіль. Скріншот відео

Російський ударний безпілотник увечері 4 травня атакував легковий автомобіль біля стели «Слов'янськ», на трасі між Краматорськом та Слов'янськом Донецької області – за 25 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє видання «Українська правда» із посиланням на два джерела у правоохоронних органах.

Кадри машини, що горить, також з'явилися в місцевих телеграм-каналах.

Видання зазначає, що це, ймовірно, перший випадок удару дрона по українській машині в цьому районі, який вважався відносним тилом.

Про постраждалих внаслідок атаки не повідомляється.