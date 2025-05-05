На в'їзді до Слов'янська російський дрон ударив по автомобілю

Російський ударний безпілотник увечері 4 травня атакував легковий автомобіль біля стели «Слов'янськ», на трасі між Краматорськом та Слов'янськом Донецької області – за 25 кілометрів від лінії фронту.
Про це повідомляє видання «Українська правда» із посиланням на два джерела у правоохоронних органах.
Кадри машини, що горить, також з'явилися в місцевих телеграм-каналах.
Видання зазначає, що це, ймовірно, перший випадок удару дрона по українській машині в цьому районі, який вважався відносним тилом.
Про постраждалих внаслідок атаки не повідомляється.
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