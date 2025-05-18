Донецька область: Костянтинівська громада під постійними ударами

Костянтинівська громада знаходиться у зоні проведення активних бойових дій. Дві минулі доби її населені зазнавали ворожих обстрілів.

Керівник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомив , що 17 та 18 травня Костянтинівка та низка сіл перебували під щільним вогнем та атаками дронів російських окупантів.

На сьогодні спостерігаються перебої з водо- та електропостачанням.

Внаслідок трьох авіаударів по Костянтинівці 17 травня було пошкоджено 6 приватних будинків та один багатоквартирний.

Також по Новодмитрівському району припав один удар. Пошкоджено магазин.

Вчора, 18 травня, внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки було пошкоджено фасад приватного будинку.

Протягом доби під щільними обстрілами та дроновими атаками перебували села Біла Гора, Діліївка, Олександро Шультине, Неліпівка, Іванопілля, Предтечине, Ступочки, Віролюбівка, Новодмитрівка, Білокузьминівка, Стінки, Майське, Новомаркове, Попасне, Подільське, Федорівка. Влучали по вже раніше зруйнованим об'єктам та відкритим територіям.

У районах громади, де немає водопостачання, є доступ до 7 резервуарів з технічною водою.

Для мешканців Новоселівки та Сантуринівки організовано місця для набору води. У Костянтинівці працює 12 свердловин для набору води.

У Костянтинівській громаді триває обов'язкова евакуація людей.