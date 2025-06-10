Армія РФ обстріляла селище під Святогірськом: виникли масштабні пожежі, є загибла та поранені

Наслідки обстрілу селища Ярова на Донеччині. Фото: ДСНС

9 червня російська армія вдарила по селищу Ярова Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорілися два будинки, п'ять господарських будівель, суха рослинність і лісова підстилка. Рятувальники загасили пожежі у житловій забудові на площі 414 квадратних метрів, а також займання лісової підстилки на площі 13 гектарів та одного гектара сухостою.



Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.



Начальник відділення комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко у коментарі «Новинам Донбасу» розповів, що загинула жінка 1980 року народження.



«Поранені чоловіки 1955 та 1969 років народження», – зазначив Дяченко.

Нагадаємо, що 9 червня російський дрон атакував цивільний автомобіль у місті Костянтинівка на Донеччині. Рятувальники дістали пораненого чоловіка.