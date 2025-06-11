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У Покровську залишаються 1787 осіб, а в Костянтинівці — понад 8000 цивільних: Філашкін розповів про складну ситуацію у містах

11 червня 2025, 16:20

У Покровську залишаються 1787 осіб, а в Костянтинівці — понад 8000 цивільних: Філашкін розповів про складну ситуацію у містах

Росіяни атакують Костянтинівку. Фото: ДСНС Росіяни атакують Костянтинівку. Фото: ДСНС

У прифронтових містах Донеччини, Покровську та Костянтинівці, залишаються 1787 та 8877 цивільних. Російські військові майже щодня обстрілюють ці населені пункти. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

«У Покровську — 1787 людей, 3200 людей залишаються у Покровській громаді. Місто майже повністю зруйноване, центр міста практично не існує, ворог б'є по домівках. Завозимо туди гуманітарну допомогу за допомогою наших військових, деякі міжнародні благодійні організації роздають гарячу їжу», — розповів він.

У місті продовжують працювати кілька магазинів.

Крім того, за словами Філашкіна, у Костянтинівці залишається 8877 осіб. Росіяни скидають щодня на місто щонайменше десять авіаційних бомб.

«У місті працюють кілька магазинів, медичні установи, відділення кількох банків. Там, де немає водопостачання, працюють свердловини та ємності, щоб люди могли набрати воду», — уточнив начальник ОВА.

Світло в місті є, вода та газ — частково. Місцеві жителі можуть отримати медичні послуги, є певні місця, де люди можуть отримати допомогу.

Раніше ми писали, що за 10 червня внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель.

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