Українська родина загинула в Ізраїлі внаслідок іранського ракетного удару

В Ізраїлі в результаті іранського ракетного удару загинула сім'я українців. Фото: Всеукраїнський благодійний фонд «Країна добрих справ»

В ізраїльському Бат-Ямі під Тель-Авівом під час іранського ракетного удару в ніч проти 15 червня загинула семирічна дівчинка Анастасія, яка приїхала з України на лікування. Разом із Анастасією загинули її мати, 30-річна Марія Пешкурова, її бабуся Олена Пешкурова та двоє двоюрідних братів — дев'ятирічний Костянтин та 13-річний Ілля.

Про це повідомив Всеукраїнський благодійний фонд «Країна добрих справ».

Зазначається, що Анастасії влітку 2022 року діагностували лейкоз, розповіли у Фонді, який допомагав із лікуванням.

У грудні дівчинка із сім'єю приїхала до Ізраїлю з Одеси. Незадовго до влучання іранської ракети у житловий будинок, де на час лікування зупинилася сім'я Анастасії, фонд збирався повідомити, що дівчинці стало краще.

Батько Анастасії, 39-річний Артем Бурик, пише ізраїльська газета «Едіот Ахронот», служить в українській армії.