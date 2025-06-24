Новий дрон Shahed-236: Росія застосувала безпілотник з тепловізором

Росія продовжує використовувати іранські розробки у своїх атаках, включаючи нові модифікації Shahed із удосконаленими системами наведення.

Окупанти застосували по Україні новий ударний безпілотник Shahed-236 із системою тепловізійного наведення. Уламки дрону були виявлені після нічної атаки по Україні. Видання Militarnyi проаналізувало його особливості та технічні характеристики.

Судячи з знайдених фрагментів, БПЛА оснащений інфрачервоною камерою, що дозволяє наводитися на ціль теплового випромінювання. Камера була встановлена в передній частині корпусу, поряд з антеною зв'язку — це свідчить про можливість дистанційного керування дроном вже під час польоту.



Цікавою деталлю став серійний номер пристрою — «MS001», виконаний латиницею. Такий формат маркування раніше не застосовувався на російських безпілотниках і вказує на те, що дрон, швидше за все, був поставлений з Ірану і є одним із перших у новій серії.



Додатковим підтвердженням іранського походження є наявність характерної чотириелементної CRPA-антени супутникової навігації Tallysman. Для порівняння, російські дрони зазвичай оснащуються антенами на 8, 12 або 16 каналів іншого типу.

Нагадаємо, Канада допомагає у модернізації українських гелікоптерів для боротьби з дронами-камікадзе.