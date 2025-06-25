СБУ і Нацполіція: 19-річна харків'янка підірвала військових за вказівкою російських спецслужб

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції оперативно затримали у Харкові 19-річну місцеву мешканку, яка працювала на спецслужби країни-агресора.

Затримання зловмисниці. ФОТО СБУ



20 червня вона передала українським військовим замінований скутер, замаскований під волонтерську допомогу, внаслідок чого один захисник загинув, другий зазнав тяжких поранень. Про це повідомили силові відомства.



Як встановили слідчі, вибух стався вдень в одному із парків Індустріального району Харкова біля кафе. У момент, коли двоє бійців ЗСУ підійшли до скутера, у його багажнику спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю близько одного кілограма у тротиловому еквіваленті.

Результат підривної діяльності. ФОТО СБУ та Нацполіції



Один із військовослужбовців, 29 років, загинув на місці, другий — 26-річний — госпіталізований із тяжкими травмами.

За інформацією СБУ, молоду жінку завербували через Telegram-канали з пошуку роботи. Отримавши інструкції від російського куратора, вона зібрала саморобний вибуховий пристрій у домашніх умовах, використавши побутову хімію, акумулятори, дроти та мобільні телефони для дистанційного підриву. Вибухівку вона встановила у скутері, заздалегідь припаркованому у потрібній локації, та організувала приховане відеоспостереження за місцем передбачуваного теракту.

Після скоєного злочину зловмисниця спробувала втекти, проте була затримана лише за кілька годин. Під час обшуку у неї знайшли компоненти ще одного вибухового пристрою та телефон із доказами співпраці з ворогом.

Нині вона перебуває під вартою. Їй оголошено підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, який спричинив загибель людини. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Операцію із затримання провели співробітники СБУ у Харківській області спільно з Управлінням карного розшуку Нацполіції при процесуальному керівництві обласної прокуратури, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, суд виніс вирок агенту «жіночої групи» ФСБ: вона намагалася шпигувати за аеродромами бойових вертольотів ЗСУ на Донеччині.