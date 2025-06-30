ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на пів року

Санкції ЄС проти Росії діятимуть щонайменше до 2026 року. Фото: Freepik

Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року. Обмеження діятимуть до 31 січня 2026 року. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.



«Ці економічні заходи, вперше введені у 2014 році, були суттєво розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України», — йдеться у повідомленні.



Санкції охоплюють широкий спектр галузей: торгівлю, фінанси, енергетику, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Також запроваджено заборону на імпорт та транспортування російської нафти морським шляхом та окремих нафтопродуктів до ЄС.



Санкції передбачають відключення від системи SWIFT декількох російських банків, а також призупинення мовленнєвої діяльності та ліцензій у ЄС прокремлівських видань. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.



Раніше ми писали, що у Білому домі відкладають запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладання угоди про припинення війни в Україні.

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