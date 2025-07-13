РФ знову атакувала Слов'янськ: є постраждалі, серед них — дитина

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

У неділю вранці, 13 липня, Слов'янськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару є постраждалі, серед них дитина. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, постраждав мікрорайон Лісовий.



«Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. На даний момент відомо про двох постраждалих. Один із них — хлопчик 13 років», — заявив Лях.





Раніше ми писали, що вранці, 13 липня, по Слов'янську було завдано авіаудар із застосуванням авіаційної бомби (КАБ), що коректується.

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