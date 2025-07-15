Подарунки, бензин і техніка: держзакупівлі Луганської ОВА в першому півріччі-2025

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

У 2025 році Луганська обласна військова адміністрація (ЛОВА), яку з квітня очолює Олексій Харченко, зосередила зусилля на реформах, відновленні інфраструктури, підтримці внутрішньо переміщених осіб та реалізації ветеранської політики.



До квітня 2025 року Луганську ОВА два роки очолював Артем Лисогор.



Очоливши ЛОВА, Харченко ініціював масштабні зміни в структурі відомства, зробивши акцент на ефективності роботи департаментів і персональній відповідальності співробітників.



Зробивши акцент на підтримці та супроводі ветеранів та демобілізованих, було створено 13 нових посад, зокрема в установах охорони здоров’я та соціальних центрах. Управління з питань ветеранської політики очолила Олеся Грановська.



Нагадаємо, департамент ветеранської політики з початку 2025 року активно закуповував лавочки, декор та вуличні меблі.



Опубліковані на сайті ЛОВА новини з реалізації ветеранської політики стосуються державних програм: про запуск цифрового простору для ветеранів у Дії, про отримання нової професії або підвищення кваліфікації для ветеранів. На недавньому брифінгу Харченко заявив про реалізацію масштабних заходів із підтримки українських військових.

Закупівлі Луганської ОВА у першому півріччі 2025

Луганська ОВА включає 22 департаменти, які за перше півріччя 2025 року провели низку закупівель.



Департамент економічного розвитку активно закуповував сувенірну продукцію, витративши загалом майже 99 тис. грн. У червні на подарунки та нагороди — 63,2 тис. грн та 35,7 тис. грн у березні.



Також на ремонт і технічне обслуговування службового автомобіля було освоєно в червні близько 15 тис. грн та в березні — 825 грн. При цьому в кінці минулого року ремонт автомобіля обійшовся в 31,4 тис. грн. Бензину департамент придбав на 27 тис. грн, а на ремонт офісної техніки освоєно 11,3 тис. грн бюджету.



Фінансовий департамент витратив 83 тис. грн на комп'ютерне обладнання та інтернет. Департамент будівництва придбав дизельного пального на 76,5 тис. грн (54,7 тис. в березні та 21,8 тис. в червні).



Деякі департаменти у 2025 році (а частина — з 2023 року) не проводили закупівель взагалі, наприклад: департамент соціального захисту населення; департамент агропромислового розвитку та відділ цифрової трансформації.



Загалом публічні фінанси Луганської області з початку 2025 року становили 39,2 млн грн.



Витрати розподілені наступним чином:

Субвенції: 42,5% (16,7 млн грн)

Зарплати та компенсації: 41,4% (16,2 млн грн)

ЄСВ: 8,7%

Оплата послуг (без комунальних): 4,1%

Обладнання та матеріали: 1,7%

Ремонт та обслуговування: 0,4%

Військовий збір, комунальні послуги, інше: менш як 1% кожна.

Тендери та постачальники

Загальна сума закупівель у 2025 році склала 1,33 млн грн. Найбільшим постачальником став Олександр Вікторович Задірака — підприємець, пов'язаний з лісовим господарством. Сума його контрактів склала понад 7 млн грн.

Серед останніх закупівель — наручні годинники в подарунковій упаковці за 64,8 тис. грн, а також паливо (бензин А-95 та дизельне) на 111,6 тис. грн.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» писали, на що йдуть гроші регіонального бюджету Луганської області.