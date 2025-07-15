Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Подарунки, бензин і техніка: держзакупівлі Луганської ОВА в першому півріччі-2025

15 липня 2025, 11:03

Подарунки, бензин і техніка: держзакупівлі Луганської ОВА в першому півріччі-2025

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

У 2025 році Луганська обласна військова адміністрація (ЛОВА), яку з квітня очолює Олексій Харченко, зосередила зусилля на реформах, відновленні інфраструктури, підтримці внутрішньо переміщених осіб та реалізації ветеранської політики.

До квітня 2025 року Луганську ОВА два роки очолював Артем Лисогор.

Очоливши ЛОВА, Харченко ініціював масштабні зміни в структурі відомства, зробивши акцент на ефективності роботи департаментів і персональній відповідальності співробітників.

Зробивши акцент на підтримці та супроводі ветеранів та демобілізованих, було створено 13 нових посад, зокрема в установах охорони здоров’я та соціальних центрах. Управління з питань ветеранської політики очолила Олеся Грановська.

Нагадаємо, департамент ветеранської політики з початку 2025 року активно закуповував лавочки, декор та вуличні меблі.

Опубліковані на сайті ЛОВА новини з реалізації ветеранської політики стосуються державних програм: про запуск цифрового простору для ветеранів у Дії, про отримання нової професії або підвищення кваліфікації для ветеранів. На недавньому брифінгу Харченко заявив про реалізацію масштабних заходів із підтримки українських військових.

Закупівлі Луганської ОВА у першому півріччі 2025

Луганська ОВА включає 22 департаменти, які за перше півріччя 2025 року провели низку закупівель.

Департамент економічного розвитку активно закуповував сувенірну продукцію, витративши загалом майже 99 тис. грн. У червні на подарунки та нагороди — 63,2 тис. грн та 35,7 тис. грн у березні.

Також на ремонт і технічне обслуговування службового автомобіля було освоєно в червні близько 15 тис. грн та в березні — 825 грн. При цьому в кінці минулого року ремонт автомобіля обійшовся в 31,4 тис. грн. Бензину департамент придбав на 27 тис. грн, а на ремонт офісної техніки освоєно 11,3 тис. грн бюджету.

Фінансовий департамент витратив 83 тис. грн на комп'ютерне обладнання та інтернет. Департамент будівництва придбав дизельного пального на 76,5 тис. грн (54,7 тис. в березні та 21,8 тис. в червні).

Деякі департаменти у 2025 році (а частина — з 2023 року) не проводили закупівель взагалі, наприклад: департамент соціального захисту населення; департамент агропромислового розвитку та відділ цифрової трансформації.

Загалом публічні фінанси Луганської області з початку 2025 року становили 39,2 млн грн.

Витрати розподілені наступним чином:

  • Субвенції: 42,5% (16,7 млн грн)
  • Зарплати та компенсації: 41,4% (16,2 млн грн)
  • ЄСВ: 8,7%
  • Оплата послуг (без комунальних): 4,1%
  • Обладнання та матеріали: 1,7%
  • Ремонт та обслуговування: 0,4%
  • Військовий збір, комунальні послуги, інше: менш як 1% кожна.

Тендери та постачальники

Загальна сума закупівель у 2025 році склала 1,33 млн грн. Найбільшим постачальником став Олександр Вікторович Задірака — підприємець, пов'язаний з лісовим господарством. Сума його контрактів склала понад 7 млн грн.

Серед останніх закупівель — наручні годинники в подарунковій упаковці за 64,8 тис. грн, а також паливо (бензин А-95 та дизельне) на 111,6 тис. грн.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» писали, на що йдуть гроші регіонального бюджету Луганської області.

ТЕГИ

Люди
Олексій Харченко
Організації
Луганська ОВА
Інше
державні закупівлі

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:13
Активісти «Жовтої стрічки» з нагоди Дня Української Державності провели масштабну проукраїнську акцію в окупації
17:16
Кулеба анонсував запуск компенсацій за житло на окупованих територіях
16:00
Спочатку спека та пожежі, потім — буря: окупована Луганщина постраждала від негоди
15:29
Син першого глави угрупування «ДНР» увійшов до складу ЦК КПРФ
15:00
Окупанти віддали частину складів ТОТ Донеччини росіянам
13:42
У Маріуполі розчищають фарватер: що відбувається в акваторії Азовського моря
09:36
Окупанти ввели «світло за домовленістю» на півдні України
08:53
Безпілотники атакували Мелітополь: що відомо
22:58
Пилова буря та ураган на Донбасі: у Донецьку загинула дитина, у Горлівці — постраждав підліток
15:16
Руїни Бахмута: Росія вивозить залишки зруйнованих будинків із міста
12:56
Окупаційна влада Маріуполя відібрала квартиру у 90-річного мешканця
13:31
Призначено нового «голову» Нової Каховки — росіянина Оганєсова
22:45
В окупованій Горлівці постраждав чоловік під час атаки БПЛА
11:52
Смертельна ДТП в окупованому Єнакієвому: позашляховик протаранив маршрутку
09:30
Штрафи та заборона на виїзд: що загрожує власникам машин без російських номерів на окупованій території
20:40
Губарєв про війну: «м'ясорубка» без сенсу та мільйон жертв
19:05
ФСБ повідомила про затримання «шпигуна» на користь України
16:47
В окупованій Луганській області закриють мережу коледжів та технікумів – ОВА
13:06
Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ
10:50
Маніпуляції на мовному ґрунті: окупанти залякують українців на захоплених територіях репресіями проти російськомовних дітей
усі новини
12:59
Рада ратифікувала угоду про Трибунал для РФ
12:37
В ОВА розповіли, скільки жителів було евакуйовано з Донецької області з початку року
12:13
Активісти «Жовтої стрічки» з нагоди Дня Української Державності провели масштабну проукраїнську акцію в окупації
12:03
ЗСУ відбили спробу РФ переправитися через річку у Вовчанську
11:50
Вашингтон відклав законопроект щодо посилення санкцій проти Росії — ЗМІ
11:03
Подарунки, бензин і техніка: держзакупівлі Луганської ОВА в першому півріччі-2025
10:45
Найближчим часом нові комплекси Patriot в Україні не з'являться — міністр оборони ФРН
10:32
Авіація ЗСУ вдарила бомбами HAMMER по війскам РФ у Курській області
10:22
Російські окупанти за добу обстріляли Донеччину понад 15 разів: багато пошкоджень
09:59
У частині Слов'янська протягом доби не буде води
09:59
Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет, здатних досягти Москви — The Washington Post
09:33
Війська РФ вдарили по Родинському з РСЗВ «Смерч»: є постраждалі
09:12
Після атаки дрона в районі військового заводу в Липецькій області РФ виникла пожежа
08:40
Дрони атакували Воронезьку область РФ: є постраждалі
23:05
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом: про що говорили президенти
22:49
Українські танки знищили будівлі з російською піхотою на Покровському напрямку: кадри
21:58
Російські війська FPV-дронами контролюють всю трасу між Покровськом та Родинським – МВА
21:09
«Ми 10 разів з-під смерті уходили»: на Донеччині останні жительки Звірового пройшли сім кілометрів під обстрілами, щоб евакуюватися
20:15
Російська армія дронами атакувала волонтерські автомобілі під Костянтинівкою
19:26
США та європейські країни НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні: Трамп пояснив, як це працюватиме
усі новини
ВІДЕО
Момент удару української авіації по скупченню військ РФ у Тьоткіно, Курська область Авіація ЗСУ вдарила бомбами HAMMER по війскам РФ у Курській області
15 липня, 10:32
Внаслідок атаки безпілотника в районі військового заводу в Липецькій області Росії виникла пожежа. Фото: ASTRA Після атаки дрона в районі військового заводу в Липецькій області РФ виникла пожежа
15 липня, 09:12
Воронезьку область Росії атакували безпілотники. Фото: Baza Дрони атакували Воронезьку область РФ: є постраждалі
15 липня, 08:40
Удари танків ЗСУ по будівлях з російською піхотою на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські танки знищили будівлі з російською піхотою на Покровському напрямку: кадри
14 липня, 22:49
Останні жительки Звірового – Ніна та Катерина. Фото: кадр із відео «Ми 10 разів з-під смерті уходили»: на Донеччині останні жительки Звірового пройшли сім кілометрів під обстрілами, щоб евакуюватися
14 липня, 21:09
Наслідки удару по волонтерських авто під Костянтинівкою. Фото: кадр із відео Російська армія дронами атакувала волонтерські автомобілі під Костянтинівкою
14 липня, 20:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір