Російський безпілотник вдарив по автобусу на Сумщині: троє загинули, 19 поранені

Російські війська ввечері 27 липня вдарили безпілотником по автобусу із мирними жителями у Сумській області. Сталося це у районі Юнаківської громади, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Удару було завдано близько 16:30 в районі села Іволжанське Юнаківської громади.
Начальник ОВА заявив, що в результаті атаки троє людей загинули, 19 дістали поранень. Одна жінка перебуває у вкрай тяжкому стані.
За словами Григорова, всього в автобусі перебувало 39 пасажирів.
Зазначається, що цей автобус вже неодноразово потрапляв під обстріл, але вчорашній рейс став трагічним.
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