Російський безпілотник вдарив по автобусу на Сумщині: троє загинули, 19 поранені

У Сумській області російський дрон вдарив по автобусу: троє людей загинули, 19 поранені. Фото: ОВА

Російські війська ввечері 27 липня вдарили безпілотником по автобусу із мирними жителями у Сумській області. Сталося це у районі Юнаківської громади, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Удару було завдано близько 16:30 в районі села Іволжанське Юнаківської громади.

Начальник ОВА заявив, що в результаті атаки троє людей загинули, 19 дістали поранень. Одна жінка перебуває у вкрай тяжкому стані.

За словами Григорова, всього в автобусі перебувало 39 пасажирів.

Зазначається, що цей автобус вже неодноразово потрапляв під обстріл, але вчорашній рейс став трагічним.