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Україна повернула понад 6,4 тисяч людей з полону — Зеленський

28 липня 2025, 15:47

Україна повернула понад 6,4 тисяч людей з полону — Зеленський

Повернення українських полонених додому. Ілюстративне фото Повернення українських полонених додому. Ілюстративне фото

З моменту початку російського вторгнення Україні вдалося звільнити з полону 5 857 осіб у рамках обмінів і ще 555 — поза ними. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками команд, які працюють над поверненням полонених та наданням допомоги звільненим.

«На зустрічі були представники штабу, служби, залучені до обмінів, команда Офісу, а також наші люди, які вже повернулися з російської неволі — захисники з різних ділянок фронту, у тому числі з Маріуполя, бійці «Азова», наша парамедикиня Тайра, Лєніє Умєрова, цивільна, яку отримали у Криму Telegram-каналі.

Під час зустрічі учасники вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули внаслідок теракту в Оленівці (Оленівці). Обговорювалися поточні завдання та етапи роботи зі звільнення полонених.

«Жодного дня не зупиняємося. З початку повномасштабної війни нам вдалося повернути живими 5857 осіб. Ще 555 — поза обмінами. У рамках Стамбульського процесу додому повернулося понад тисячу військових», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує роботу і щодо повернення цивільних осіб, які утримуються в Росії.

«Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію щодо кожного прізвища. Кожен і кожна є важливими. Я вдячний усім, хто робить максимум, щоб це відбувалося, та нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд», — додав він.

Системні тортури, знущання та дискримінація — такі висновки розслідування масових злочинів Росії проти українських військовополонених та цивільних.

Нідерланди та 40 країн — учасники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) — ініціювали запуск спеціального механізму для розслідування тортур українських військовополонених на території Росії.

У ніч на 29 липня 2022 року під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 людини, десятки поранено.

Після цього влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі. Російська влада заявила, що удару завдали ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України. На основі опитувань понад 50 свідків і людей, що вижили, а також на основі аналізу відео- та фотоматеріалів Управління ООН з прав людини у 2023 році дійшло висновку, що вибухи не були викликані ракетами HIMARS. Хоча точний тип зброї й точне місце її розташування визначити не вдалося, ознаки структурних ушкоджень, очевидно, збігаються з траєкторією снаряда, що рухався зі сходу на захід.

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