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Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону

05 серпня 2025, 13:52

Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону

Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що доповів главі Кремля Володимиру Путіну про проблеми з водою.

«Проробляємо будівництво другої нитки водоканалу з річки Дон та альтернативні рішення», — сказав Пушилін.

За його словами, на окупованій території працюють 78 пікселів для роздачі технічної води 198 цистерн для розвезення води.

Водовід з річки Дон — це інфраструктурний проєкт, побудований для забезпечення водою Донецької області, особливо окупованих або прифронтових територій, де зруйновані або недоступні колишні джерела водопостачання.

Проєкт призначений для подачі води до Донецької області, насамперед до міст, які раніше отримували воду з Сіверського Дінця (наприклад, через канал «Сіверський Донець — Донбас»), але внаслідок бойових дій залишилися без стабільного водопостачання.

Водовід бере воду з річки Дон на території Росії та подає її на тимчасово окуповані території України. Він проходить через Ростовську область РФ і далі в Донецьку область України, зокрема на південь, включаючи Донецьк, Макіївку та інші населені пункти.

За повідомленнями російських ЗМІ, він будувався у прискореному режимі, особливо у 2022–2023 роках. У пропагандистських російських медіа він подавався як «гуманітарна місія». Незабаром після завершення чиновники з Мінобороони РФ, які були причетні до будівництва водоводу, потрапили під кримінальне переслідування в Росії за кримінальними статтями про крадіжку грошей та корупцію.

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