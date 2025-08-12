СБУ затримала кліриків УПЦ МП, які виправдовували війну РФ

СБУ викрила в Одесі двох кліриків УПЦ (МП), які поширювали прокремлівську пропаганду і виправдовували воєнні злочини РФ.



58-річний священник героїзував окупантів і ображав вірян інших конфесій. Він підтримував зв'язок з екснардепом Ігорем Марковим і колаборантом Валерієм Кауровим, брав участь у створенні фейків для російської пропаганди.

Разом із донькою він фотографувався з порожніми аркушами паперу, які у РФ використовували для закликів до окупації Одеси. Ще один затриманий - 44-річний протоієрей, виправдовував обстріли цивільної інфраструктури України.



Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили їхню підривну діяльність. Фігурантам загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.