Армія РФ за добу вдарила по населених пунктах Донеччини понад 35 разів: багато пошкоджень

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 17 серпня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три регіони:



Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки. У Добропіллі 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 7 багатоповерхівок і приватний будинок. У Білозерському поранено 4 людини.





Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт; у Дробишевому пошкоджено авто. У Донецькому Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено промислові об'єкти. В Андріївці пошкоджено 22 будинки і сільгоспбудівлю. У Новоявленці Новодонецької громади пошкоджено будинок і господарчу споруду; у Самарському пошкоджено 3 будинки. У Новогригорівці Дружківської громади 2 людини загинули, пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки і 5 приватних будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



