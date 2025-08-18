Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ за добу вдарила по населених пунктах Донеччини понад 35 разів: багато пошкоджень

18 серпня 2025, 12:13

Армія РФ за добу вдарила по населених пунктах Донеччини понад 35 разів: багато пошкоджень

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 17 серпня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три регіони:

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки. У Добропіллі 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 7 багатоповерхівок і приватний будинок. У Білозерському поранено 4 людини.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт; у Дробишевому пошкоджено авто. У Донецькому Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено промислові об'єкти. В Андріївці пошкоджено 22 будинки і сільгоспбудівлю. У Новоявленці Новодонецької громади пошкоджено будинок і господарчу споруду; у Самарському пошкоджено 3 будинки. У Новогригорівці Дружківської громади 2 людини загинули, пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки і 5 приватних будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше ми писали, що російська армія вночі у понеділок, 18 серпня, обстріляла Слов'янськ Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено підприємство.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:30
У «ЛНР» планують підняти тариф на тепло майже на чверть
11:15
Пушилін пообіцяв налагодити подачу води цього тижня
07:28
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
12:06
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
усі новини
13:30
У «ЛНР» планують підняти тариф на тепло майже на чверть
12:40
Українські захисники Часового Яру взяли в полон близько 20 окупантів — УП
12:13
Армія РФ за добу вдарила по населених пунктах Донеччини понад 35 разів: багато пошкоджень
11:58
Дрони 18-ї Слов'янської бригади НГУ знищили дві російські «Гвоздики»
11:15
Пушилін пообіцяв налагодити подачу води цього тижня
10:50
На пороховому заводі в Рязанській області стався вибух: загинуло 20 людей, понад 100 постраждали
10:37
Правий берег у Запоріжжі під ракетним обстрілом: вибиті вікна у будинках, є постраждалі
09:44
Росія атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 88 цілей
09:29
Поліція перевіряє обставини підриву воєнного автомобіля у Києві
09:28
За добу росіяни вбили трьох людей і поранили семеро у Донецькій області
08:49
Слов'янськ уночі потрапив під російський обстріл: пошкоджено підприємство
08:40
Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів про гарантії безпеки та майбутній мир
08:00
Дрон влетів у п'ятиповерховий житловий будинок у Харкові: загинула родина з дитиною
07:28
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
18:05
Європа єдина перед зустріччю з Трампом — ультиматум Путіна обговорять у Вашингтоні
17:05
Путін озвучив ультиматум по Україні
16:29
ЗСУ у Курській області вивели з ладу російського генерала Абачева: ампутація кінцівок
14:19
Лідери ЄС та генсек НАТО візьмуть участь у зустрічі Зеленського та Трампа у США
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
12:06
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
усі новини
ВІДЕО
Дрони 18-ї Слов'янської бригади НГУ знищили дві російські «Гвоздики» Дрони 18-ї Слов'янської бригади НГУ знищили дві російські «Гвоздики»
18 серпня, 11:58
Пушилін пообіцяв налагодити подачу води цього тижня Пушилін пообіцяв налагодити подачу води цього тижня
18 серпня, 11:15
Число жертв вибуху на заводі «Еластик» досягло 20 людей. Фото: скріншот На пороховому заводі в Рязанській області стався вибух: загинуло 20 людей, понад 100 постраждали
18 серпня, 10:50
Правий берег у Запоріжжі під ракетним обстрілом: вибиті вікна у будинках, є постраждалі Правий берег у Запоріжжі під ракетним обстрілом: вибиті вікна у будинках, є постраждалі
18 серпня, 10:37
Дрон влетів у п'ятиповерховий житловий будинок у Харкові: загинула родина з дитиною Дрон влетів у п'ятиповерховий житловий будинок у Харкові: загинула родина з дитиною
18 серпня, 08:00
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
18 серпня, 07:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір