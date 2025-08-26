Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко

Росія продовжує перекидати свої підрозділи у Бердянському напрямку. Кількість та щільність техніки там помітно зростають, повідомляє Telegram-канал «Андрющенко-Time».

Водночас, за словами автора каналу, ситуація більше нагадує планову ротацію, аніж посилення за рахунок нових резервів.

На карті останніх ударів по тилах російської армії за 48 годин, що опублікована керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком, зафіксовано активні атаки по Донецькій агломерації та по всій території Запорізької області, де зосереджено склади та бази противника. Підтверджено також поразку об'єктів у Ростовській області та Волгограді.

Джерело: t.me/andriyshTime

При цьому в Маріуполі та Бердянську, як і раніше, зберігається «тиша». «Час вже дістатись далекого тилу та приазовських таборів підготовки. Результати будуть відчутні одразу», — пише «Андрющенко-Time».

Нагадаємо, в окупованій Макіївці пролунали вибухи: повідомляють про атаку дронів.