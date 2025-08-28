Новий хаб у Харківській області вже прийняв понад 800 мешканців Донеччини

У новому евакуаційному хабі на Харківщині проживає близько 800 мешканців Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

У новому евакуаційному хабі на Харківщині проживає понад 800 мешканців Донеччини. Із них — 150 осіб, які потребували житла, безкоштовно розселили у Львівській, Київській, Полтавській та Рівненській областях. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Днями мав можливість особисто заїхати до цього транзитного пункту, оглянув умови перебування людей, поспілкувався з мешканцями, які вимушено залишили свої будинки. Вдячний усім, хто залучений до процесу евакуації сьогодні. Тільки спільними зусиллями зможемо зберегти життя наших людей», — зазначив він.





Філашкін уточнив, що у цьому транзитному центрі уродженці Донеччини можуть отримати всю необхідну допомогу.



Раніше ми писали, що український уряд готує масштабну евакуацію із прифронтових регіонів. За даними Міністерства розвитку громад та територій, найближчим часом необхідно переселити близько 237 тисяч жителів прифронтових районів, серед яких майже 17,2 тисяч дітей.

